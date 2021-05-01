При пожаре в Пермском крае погибли восемь человек, в том числе дети

В пожаре погибли двое детей и шестеро взрослых. Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

В пожаре погибли двое детей и шестеро взрослых. Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Пожар в частном доме в Пермском крае унес жизни восьми человек, среди которых двое детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Пожар случился 1 мая в городе Кудымкаре. Там загорелся частный одноэтажный деревянный дом. В нем находились восемь человек, в том числе двое детей 10-ти и пяти лет.

После трагедии правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительно, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.

На месте пожара работают следователи-криминалисты, эксперт пожаро-техник и следователи. Сейчас допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Руководитель следственного управления взял расследование дела под личный контроль. Проверку организовала и прокуратура.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей.