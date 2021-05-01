При пожаре в Пермском крае погибли восемь человек, в том числе дети

Пожар в частном доме в Пермском крае унес жизни восьми человек, среди которых двое детей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Пожар случился 1 мая в городе Кудымкаре. Там загорелся частный одноэтажный деревянный дом. В нем находились восемь человек, в том числе двое детей 10-ти и пяти лет.
После трагедии правоохранители открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительно, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.
На месте пожара работают следователи-криминалисты, эксперт пожаро-техник и следователи. Сейчас допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Руководитель следственного управления взял расследование дела под личный контроль. Проверку организовала и прокуратура.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей.