Семьям детей, погибших в ДТП на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей

Власти Волгоградской области направят по одному миллиону рублей родным погибших детей в жуткой аварии на Ставрополье. Также по 200 тысяч рублей выплатят семьям пострадавших детей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 апреля в 16:40 на автодороге Астрахань — Ставрополь». Там столкнулись три машины, в том числе большегруз и автобус. В последнем находились дети, которые ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. По данным МВД, в аварии погибли пятеро детей. В больницу увезли еще 12 человек: девять детей и трое взрослых.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, семьям попавших в ДТП детей окажут единовременную материальную помощь: семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавших — по 200 тысяч рублей. Дополнительно семьям детей, получивших тяжелые и средней тяжести травмы, выплатят по 200 тысяч рублей.

Губернатор региона Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура по погибшим в ДТП на Ставрополье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе поймали мужчину, сбившего пешехода и оставившего его умирать на автобусной остановке.