Кэшбэк за детский отдых в России получат 400 тысяч человек

Программой по частичному возврату стоимости путевок в детские лагеря России в 2021 году смогут воспользоваться 400 тысяч человек.

Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. По ее словам, российское правительство выделило на программу кэшбэка за детский отдых 5 млрд рублей.

Сейчас необходимые нормативные акты для организации программы проходят финальное согласование. Организаторы детского отдыха ждут требований к ним со стороны властей. Им нужно успеть внести изменения в документы, чтобы лагеря и базы отдыха смогли принять участие в программе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МФЦ Петербурга начали принимать заявления на 3 и 4 смены в детские лагеря. Документы на третью смену надо принести до 15 июля, на четвертую — до 6 августа.