В Роскачестве развеяли мифы о вреде микроволновок

Эксперты опровергли наличие связи между использованием микроволновки и риском развития рака. Фото: unsplash

Эксперты опровергли наличие связи между использованием микроволновки и риском развития рака. Фото: unsplash

Эксперты Роскачества оценили популярные мифы о вреде микроволновых печей. Часть из них опровергли.

Роскачество провело исследование совместно с с британской потребительской организацией «Which?». Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению специалистов, пищевая ценность еды, приготовленной в микроволновке. не отличается от еды, сделанной на плите. Большинство витаминов и микроэлементов сохраняются в продуктах.

Также эксперты заявили, что опасность излучения от микроволновой печи не доказана. В СВЧ-печи нет радиации. Принцип действия основан на обычных электромагнитных волнах, похожих на частоты мобильной связи.

Такие волны проходят насквозь, не накапливаясь в продукте, заявили в Роскачестве. Однако вокруг микроволновки может образоваться повышенное электромагнитное излучение, поэтому прибор нужно выключать из розетки.

Кроме того, эксперты опровергли наличие связи между использованием микроволновки и риском развития рака.

В исследовании также говорится об опасности разогревания еды в пластиковой таре. В пластике могут содержаться токсины. Следует выбирать тару со специальной маркировкой — пиктограммой микроволновой печи.

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