Киркоров сравнил шоу «Я вижу твой голос» с «Евровидением»

Филипп Киркоров стал приглашенным гостем в новый проект канала «Россия 1» «Я вижу твой голос». Он поделился впечатлениями и сравнил проект с «Евровидением».

14 мая состоялась премьера шоу «Я вижу твой голос». Известным артистам и участникам шоу нужно познакомиться с шестью незнакомцами и угадать, кто из них поёт, а кто нет.

«Шоу «Я вижу твой голос» напомнило мне «Евровидение». По сцене, по красоте декораций, по атмосфере куража: угадаешь или не угадаешь, попадешь или не попадешь?» – поделился Киркоров.

Новое музыкальное шоу впечатлило короля эстрады, как и «Евровидение». Он расскрыл секрет, как отличить поющего от не поющего. Киркоров просил участников двигаться и смотрел, как они обращаются с микрофоном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров заступился за Бузову после слов Гордон о госпитализации певицы из-за наркотиков.