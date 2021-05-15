Киркоров сравнил шоу «Я вижу твой голос» с «Евровидением»

Киркоров сравнил шоу &#171;Я вижу твой голос&#187; с &#171;Евровидением&#187;
14 мая состоялась премьера шоу "Я вижу твой голос". Фото: https://kirkorov.ru/

Филипп Киркоров стал приглашенным гостем в новый проект канала «Россия 1» «Я вижу твой голос». Он поделился впечатлениями и сравнил проект с «Евровидением».

14 мая состоялась премьера шоу «Я вижу твой голос». Известным артистам и участникам шоу нужно познакомиться с шестью незнакомцами и угадать, кто из них поёт, а кто нет.

«Шоу «Я вижу твой голос» напомнило мне «Евровидение». По сцене, по красоте декораций, по атмосфере куража: угадаешь или не угадаешь, попадешь или не попадешь?» – поделился Киркоров.

Новое музыкальное шоу впечатлило короля эстрады, как и «Евровидение». Он расскрыл секрет, как отличить поющего от не поющего. Киркоров просил участников двигаться и смотрел, как они обращаются с микрофоном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров заступился за Бузову после слов Гордон о госпитализации певицы из-за наркотиков.

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