Киркоров заступился за Бузову после слов Гордон о госпитализации певицы из-за наркотиков

Артист заявил, что юрист, видимо, сама любит принимать запрещенные вещества, раз пишет такое.

Певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о том, что певицы Ольгу Бузову госпитализировали из-за передозировки наркотиками. Такое мнение высказала юрист Катя Гордон – она отметила, что артистка угодила в больницу после дня рождения Киркорова. Стороны обменялись претензиями публично – на просторах Instagram.

Гордон написала, что пиарщики Бузовой устроили игру-гадалку, чтобы все ломали голову, по какой причине она попала в больницу. Сам юрист считает, что причиной стала передозировка наркотиками. Киркоров не смолчал и ответил Гордон, заявив, что та, видимо, сама любит употреблять запрещенные вещества.

«Столько зависти, желчи в вашем посте, что прямо жаль вас»,

— заключил Киркоров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как на Бузову после госпитализации обрушилась волна критики.