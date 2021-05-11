Киркоров заступился за Бузову после слов Гордон о госпитализации певицы из-за наркотиков

Киркоров заступился за Бузову после слов Гордон о госпитализации певицы из-за наркотиков
Киркоров заступился за Бузову. Фото: скриншот Instagram

Артист заявил, что юрист, видимо, сама любит принимать запрещенные вещества, раз пишет такое.

Певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о том, что певицы Ольгу Бузову госпитализировали из-за передозировки наркотиками. Такое мнение высказала юрист Катя Гордон – она отметила, что артистка угодила в больницу после дня рождения Киркорова. Стороны обменялись претензиями публично – на просторах Instagram.

Гордон написала, что пиарщики Бузовой устроили игру-гадалку, чтобы все ломали голову, по какой причине она попала в больницу. Сам юрист считает, что причиной стала передозировка наркотиками. Киркоров не смолчал и ответил Гордон, заявив, что та, видимо, сама любит употреблять запрещенные вещества.

«Столько зависти, желчи в вашем посте, что прямо жаль вас»,

— заключил Киркоров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как на Бузову после госпитализации обрушилась волна критики.

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