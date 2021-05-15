Пенсионер в Ленобласти попал в смертельное ДТП

На 32 км трассы «Гостилицы — Пустомержа» водитель 1951 года рождения, пенсионер, управляя GREAT WALL, съехал в левый кювет по ходу движения. Затем наехал на дерево, из-за чего машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждения, скончался на месте происшествия. По данному факту проводится доследственная проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в двух ДТП в Петербурге пострадали дети. 14 мая около 15:10 на пересечении Костромской и Тульской улиц водитель 1978 года рождения, управляя «Нисан X-TRAIL» не уступил дорогу автомобилю «Тойота Highlander» под управлением мужчины 1984 года рождения. В результате ДТП во второй иномарки пострадали двое детей: девочка 2017 и мальчик 2020 годов рождения. Похожий случай произошел в этот же день на 7 км а/д «ЗСД».