В Колпино «Nissan» мешал автобусу, поэтому он отодвинул его к обочине

В Петербурге в Колпино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Колпинском районе Северной столице на пересечении улиц Красной и Ремизова автобус влетел в «Nissan».
На фотографиях с места происшествия, которые снял очевидец происходящего заметно, как сильно пострадал «Nissan». Легковой автомобиль решил повернуть налево, в то же время на него на скорости двигался автобус, который сбил легковушку и сдвинул ее к самой обочине.
Место происшествия уже огородили специальными знаками. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.
По неподтвержденным данным, в связи со случившемся на данном перекрестке может возникнуть автомобильная пробка.
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