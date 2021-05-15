В Колпино «Nissan» мешал автобусу, поэтому он отодвинул его к обочине

В Петербурге в Колпино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Колпинском районе Северной столице на пересечении улиц Красной и Ремизова автобус влетел в «Nissan».

На фотографиях с места происшествия, которые снял очевидец происходящего заметно, как сильно пострадал «Nissan». Легковой автомобиль решил повернуть налево, в то же время на него на скорости двигался автобус, который сбил легковушку и сдвинул ее к самой обочине.

Место происшествия уже огородили специальными знаками. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

По неподтвержденным данным, в связи со случившемся на данном перекрестке может возникнуть автомобильная пробка.

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