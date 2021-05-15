Ограда готова: Домик Петра I открыли для посетителей

Стоит отметить, что на данный момент уже отреставрировали историческую ограду старинного здания, затем же начнется ремонт самого домика.

Домик Петра I в эту субботу, 15 мая стал доступен для посетителей. Попасть в него можно с 10 до 17 часов. Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.

Планируется, что работы будут вестись около двух лет за счёт средств федерального бюджета.

Известно, что Домик Петра I возвели за три дня. Как только основали Петербург в 1703 году. Тогда это была бревенчатая русская изба, которую расписали под кирпич. В здании поставили широкие окна следуя голландскому стилю. В небольшом деревянном домике площадью 60 квадратных метров царю организовали несколько комнат, где он жил, пока возводился Летний дворец.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Русском музее знают, сколько продлится реставрация Домика Петра I.