Ленобласти стоит ждать дождей и гроз 16 мая

В воскресенье, 16 мая, в Ленинградской области заметна облачность, хотя не могут не радовать редкие прояснения. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью температура воздуха составит +8..+13 градусов, а днём воздух прогреется до +16..+21 градусов. Во многих районах Ленобласти региона ожидаются недолгие дожди. Плюс ко всему местами возможны и ливни с грозами.

Так, ночью температура воздуха составит +8..+13 градусов, а уже днём воздух прогреется и достигнет отметки в +16..+21 градус.

Кроме того, весь день обещают повышенное атмосферное давление. Региону обещают днем 16 мая появление западного ветра со скоростью 4-9 м/с.

Отмечается, что гроза пройдёт в области вместе с порывистым ветром.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что над Петербургом 15 мая прогремят грозы и польют дожди.