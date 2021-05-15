Над Петербургом 15 мая прогремят грозы и польют дожди

В субботу, 15 мая в Петербурге пройдут летние дожди, а местами даже прогремят грозы. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что на Северную столицу обрушатся дожди и грозы.

Потому как синоптическая ситуация в городе на Неве представлена периферией циклона с центром над Псковской областью.

Именно это и станет причиной, почему небо города будет затянуто облаками. Однако случатся и кратковременные прояснения.

Местами в Петербурге продут кратковременные дожди, а во второй половине дня еще и с грозами.

По словам метеоролога, температурный фон выше климатической нормы.

Градусники горожан покажут +21…+23°, а в Ленинградской области же +19…+24°. Будет дуть восточный ветер 4-9 м/с. Кроме того, при грозе ветер будет порывистым.

Также, атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы не обрадовал: ждать жаркое лето не стоит.