Над Петербургом 15 мая прогремят грозы и польют дожди

В субботу, 15 мая в Петербурге пройдут летние дожди, а местами даже прогремят грозы. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Михаил Леус объяснил, что на Северную столицу обрушатся дожди и грозы.
Потому как синоптическая ситуация в городе на Неве представлена периферией циклона с центром над Псковской областью.
Именно это и станет причиной, почему небо города будет затянуто облаками. Однако случатся и кратковременные прояснения.
Местами в Петербурге продут кратковременные дожди, а во второй половине дня еще и с грозами.
По словам метеоролога, температурный фон выше климатической нормы.
Градусники горожан покажут +21…+23°, а в Ленинградской области же +19…+24°. Будет дуть восточный ветер 4-9 м/с. Кроме того, при грозе ветер будет порывистым.
Также, атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы не обрадовал: ждать жаркое лето не стоит.