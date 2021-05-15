Солнечной погоде конец: на Петербург идет хмарь и грозы

Теплая и солнечная погода Северной столицы совсем скоро переменится на дождливую. Город в ожидании туманов и гроз. Об этом сообщает Северо-Западное УГМС.
В воскресенье, 16 мая, ночью местами, а днем и повсеместно, пройдут кратковременные дожди, а местами и грозы. Ветер ночью будет переменный слабый, утром и днем — западный умеренный, при грозе — порывистый. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
С началом недели, в понедельник произойдет будет небольшое время для передышки. Так 17 мая ночью не ожидаются дожди, однако прогнозируется туман. А вечером все-таки выпадут осадки.
Ночью будет небольшой ветер, он будет переменным и достаточно слабым. Днем же прогнозируют юго-восточный, восточный умеренный.
Ночью температура воздуха составит +9…+11 градусов, а днем +22…+24 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем же особых изменений не будет.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик Северной столицы не обрадовал: ждать жаркое лето не стоит.