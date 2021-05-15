Регина Тодоренко заявила, что сделала липосакцию бедер

Певица и телеведущая Регина Тодоренко захотела добиться поистине идеально тела, поэтому решилась на липосакцию в области бедер. Об этом девушка сообщила у себя в социальных сетях в Instagram.

В декабре 2018 года Тодоренка родила сына Михаила. После родов девушка бросила все силы на похудение, чтобы выглядеть, как прежде. Однако, по мнению Регины, не все так радужно, как может показаться, и лишние килограммы у нее все равно оставались.

Видимо, найти их в состоянии только сама телеведущая. Несмотря ни на что, девушка все же прибегла к липосакции.

Рассказала о медицинских манипуляциях с собственными бедрами сама Тодоренко у себя сторис Instagram.

«Не поверите, я решилась на липосакцию! Вы спросите, а что там липоксировать? А есть что! Сейчас покажу!», — призналась ведущая.

Стоит заметить, что Тодоренко делала не обычную операцию, под общим наркозом, а криолиполиз. Это когда жировые клетки убиваются холодом. То, что получилось Тодоренко обещала показать через несколько недель.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ей пришлось провести ночь в больнице.