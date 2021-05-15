На Ленобласть обрушился мощный град

В субботу, 15 мая, в Ленобласти выпал град. В частности, его заметили в поселке Ульяновка.

Град настолько крупным, что у некоторых «на память» остались синяки. Жители Ленобласти делятся фото и видео выпавшего града.

«В поселке Ульяновка прошел град. А в Питере солнышко и все шикарно.

Попасть под самый жирный град в жизни, быть им избитым до синяков, спасаясь на пороги закрытой церкви», — пишут пользователи Сети.

В воскресенье, 16 мая, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью температура воздуха составит +8..+13 градусов, а днём воздух прогреется до +16..+21 градусов. Во многих районах Ленобласти региона ожидаются недолгие дожди. Плюс ко всему местами возможны и ливни с грозами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что над Петербургом 15 мая прогремят грозы и польют дожди.