40 тонн покрышек с берега Красненькой реки превратят в покрытие для детских площадок

40 тонн покрышек с берега Красненькой реки превратят в покрытие для детских площадок
В субботнике участвовали волонтеры, районная администрация и другие. Фото: pixabay.com

В рамках акции «ГЕН уборки» и проекта «Экология» берег Красненькой реки убрали от автопокрышек. В субботнике участвовали волонтеры, районная администрация и другие.

Во время субботника собрали почти 40 тонн старых автопокрышек, которые после переработки в резиновую крошку будут покрытием для 2000 «квадратов» детских площадок, сообщает Комитет по природопользованию города.

Вместе мы не только очистили территорию от шин, но и дали им вторую жизнь, отметил председатель Комитета по природопользованию Денис Беляев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стартовала весенняя уборка на Охтинском мысу. Вблизи Охтинского мыса 20 апреля были замечены рабочие. На них была форма «Газпром нефти». Выяснилось, что организация примкнула к весенней уборке Северной Столицы и начала приводить местность в приличное состояние.

ГЕН уборки Жилье и городская среда красненькая речка субботник экология


 

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