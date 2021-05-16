Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в наркоторговле

Полиция Петербурга арестовала жителя Ленобласти. Он скрывался два месяца.
Об аресте наркоторговца сообщает объединенная пресс-служба судов города. Его задержали накануне дома на Чкаловском проспекте. Последнее время он жил под другим именем.
Мужчину обвиняют в сбыте килограмма наркотиков. Впервые его задерживали в феврале. Тогда он хотел забрать закладку в Гатчинском районе. Мужчина договорился о месте с дилером через мессенджер Wickr Me. Оказалось, что общение проходило под контролем ФСБ. Вместо наркотиков его ждали муляж вещества и наручники.
9 февраля в отношении задержанного возбудили уголовное дело и в тот же день повезли домой в город Коммунар на обыск. Обвиняемый выгадал момент и сбежал.
После очередного задержания он отказался давать показания, но причастность мужчины к наркоторговле подтвердила его жена. У суда он просил домашний арест.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку пришлось госпитализировать после жалобы на изнасилование.