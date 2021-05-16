Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в наркоторговле

Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в наркоторговле
Об аресте наркоторговца сообщает объединенная пресс-служба судов города. Фото: Baltphoto

Полиция Петербурга арестовала жителя Ленобласти. Он скрывался два месяца.

Об аресте наркоторговца сообщает объединенная пресс-служба судов города. Его задержали накануне дома на Чкаловском проспекте. Последнее время он жил под другим именем.

Мужчину обвиняют в сбыте килограмма наркотиков. Впервые его задерживали в феврале. Тогда он хотел забрать закладку в Гатчинском районе. Мужчина договорился о месте с дилером через мессенджер Wickr Me. Оказалось, что общение проходило под контролем ФСБ. Вместо наркотиков его ждали муляж вещества и наручники.

9 февраля в отношении задержанного возбудили уголовное дело и в тот же день повезли домой в город Коммунар на обыск. Обвиняемый выгадал момент и сбежал.

После очередного задержания он отказался давать показания, но причастность мужчины к наркоторговле подтвердила его жена. У суда он просил домашний арест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку пришлось госпитализировать после жалобы на изнасилование.

арест наркодиллер наркотики полиция суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в наркоторговле
В Зеленогорске построят большой киноконцертный комплекс
Арт-объект напугал жителей Василеостровского района
40 тонн покрышек с берега Красненькой реки превратят в покрытие для детских ...
Количество разводов в Петербурге достигло почти 9 тысяч с начала 2021 года
Петербурженку пришлось госпитализировать после жалобы на изнасилование
В Адмиралтейском районе после ДТП загорелся внедорожник
Компания SpaceX запустила ракету с 54 спутниками