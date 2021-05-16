Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу

Хозяева сотрудничают с властями, чтобы обеспечить безопасность для туристов. Фото:pixabay.com

Хозяева сотрудничают с властями, чтобы обеспечить безопасность для туристов. Фото:pixabay.com

Исландская семья, живущая на земле, на которой находится проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль, решила продать участок.

Власти готовы выделить более полумиллиона долларов для превращения вулкана в достопримечательность, сообщает Bloomberg. Хозяйка уже получила два предложения. Эта земля принадлежала ее семье много лет, и они уже давно хотят продать.

Хозяева сотрудничают с властями, чтобы обеспечить безопасность для туристов. Они не хотят ограничивать пешеходное движение, если только что-нибудь будет угрожать безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинист погиб при падении с вулкана на Камчатке. Спасатели обнаружили тело альпиниста, который сорвался в ущелье Корякского вулкана в Камчатском крае. Трагедия произошла в субботу, 27 марта, на Корякском вулкане на Камчатке.