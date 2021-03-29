Альпинист погиб при падении с вулкана на Камчатке

Альпинист погиб при падении с вулкана на Камчатке
Тело альпиниста нашли в ущелье вулкана. Фото: Pixabay

Спасатели обнаружили тело альпиниста, который сорвался в ущелье Корякского вулкана в Камчатском крае.

Трагедия произошла в субботу, 27 марта, на Корякском вулкане на Камчатке. Три альпиниста пошли на вулкан, когда началась портиться погода. Вскоре они сбились с курса, из-за чего было принято решение спускаться. Двое из них смогли добраться до безопасного места, но третий потерял «кошку» (снаряжение для альпинизма) и не смог идти дальше.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, спортсмена искали спасатели. Он вышел на связь и заявил, что находится на отметке 3,2 тыс. м, однако впоследствии его там не оказалось. Специалисты нашли его тело спустя сутки в ущелье.

Скорее всего, он сорвался в него и погиб.

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