Петербургский сноубордист мог погибнуть в Хибинах из-за погодных условий

Причиной смерти петербургского сноубордиста Германа в Мурманской области могла стать неблагоприятная погода.

Об этом рассказал Алексей, который был одним из участников группы, поехавшей отдыхать в Хибины. По его словам, спортсмены выбрали маршрут, который был им уже знаком, однако внезапно во время их похода начался сильный ветер и туман, передает «Фонтанка».

Алексей рассказал, что из-за мощных порывов ветра они решили расправить крылья и позволить ему катить их самостоятельно. «Нас, видимо, чуть-чуть на этом ветру протащило дальше. А дальше начинаются скальные сбросы», — заявил участник группы.

Далее спортсмен потерял из виду других участников спуска и стал кричать им, чтобы все возвращались. Также он позвал остальных по рациям, но Герман, скорее всего, его уже не слышал. Третий участник спуска вовремя остановился, что спасло его. По оценкам

Алексея, высота скального сброса была около 200 метров или больше. После этого сноубордисты вызвали спасателей и стали ждать помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК начал проверку после смерти лыжника в Хибинах из Петербурга. По предварительной информации, три спортсмена из Петербурга катались на необорудованном склоне горы Айкуайвенчорр. Во время похода один турист из группы пропал. Позже он был найден мертвым.