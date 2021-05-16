В Мурино в салоне красоты произошла стрельба

В Мурино в салоне красоты произошла стрельба
Нападавшие с места происшествия скрылись. Фото: скрин Google.Maps

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение от мужчины. В одном из сетевых салонов красоты по бульвару Менделеева,8 огнестрельное ранение. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 15 мая около 21:20 трое неизвестных в медицинских масках вошли в салон красоты и избили 20- летнего администратора.

После чего один из неизвестных выстрелил из оружия. Нападавшие с места происшествия скрылись. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведётся розыск злоумышленников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина в зоомагазине угрожал пистолетом. В полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, работник банка, с сообщением о том, что в помещении магазина «Зоолегенда» в 1-м Верхнем переулке дом 8 неизвестный мужчина угрожал ей пистолетом. Полиция установила, что после конфликта неизвестный скрылся на «Рено Логан».

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