В Ленобласти еще 84 человека заболели коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 84 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в регионе выявлено 43 897 случаев заболевания. При этом выздоровели 41 136 пациентов, включая 69 за последние сутки. Кроме того, сегодня стало известно о девяти летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 1301.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва. Третье место у Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждый пятый россиянин согласился привиться от COVID-19 ради путешествий.