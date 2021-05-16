Россияне чаще всех получали финское гражданство в 2020 году

Россияне чаще всех в прошлом году получали гражданство Финляндии. В 2020 году гражданами Финляндии стали сразу стали более 1500 россиян. На втором месте с большим отрывом иракцы. Им выдали 602 паспорта.

В прошлом году гражданство Финляндии получили почти 8 тысяч иностранцев, которые живут в Суоми, сообщает YLE. Это почти на 20% меньше, чем два года назад.

В конце прошлого года в Финляндии жило почти 35 тысяч человек с двойным гражданством Финляндии и России. Россияне стали самой многочисленной группой обладателей сразу двух паспортов. После нас идут шведы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия планирует возобновить ж/д сообщение с Россией в июне. Это связано с предстоящим чемпионатом Европы по футболу. Финская сборная проведет матчи группового этапа в Северной столице.