В Петербурге тесты на коронавирус за сутки сдали более 15 тысяч человек

В Северной столице продолжаются обследования населения на коронавирус. За прошедшие сутки было проведено 15 010 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 17 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за этот период было обработано 5 237 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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