Страдания после болезни и вакцина от всех штаммов: последние новости о COVID-19 в России и мире

В мире продолжают изучать новую коронавирусную инфекцию и способы борьбы с ней. В некоторых странах постепенно начинают отменять коронавирусные ограничения.

В настоящее время в мире число инфицированных коронавирусом преодолело отметку в 162 млн человек. На первом месте по заболеваемости по-прежнему находятся США – там почти 33 млн зараженных.

К слову, американские ученые создали вакцину против всех видов коронавируса. Успеха добились исследователи из Дюкского университета. Уточнялось, что препарат имеет свойство, которое может противостоять всем штаммам вируса. В вакцине содержится вещество, называющееся адъювант. Именно оно способно увеличивать в несколько раз эффективность препарата. В настоящее время вакцина проходит стадию клинических испытаний. Препарат уже успели испытать на макаках и грызунах. Пока вакцина доказывает свою эффективность.

К жителям России, между тем, обратился министр здравоохранение Михаил Мурашко. Он призвал граждан вакцинироваться от коронавируса, а не дожидаться следующей волны.

Тех, кто все-таки не хочет делать прививку, предупреждают о неприятных последствиях коронавируса. Как рассказал врач-реаниматолог Александр Шишкин, пострадать от перенесенной болезни могут и неврологические функции, и органы сердечно-сосудистой системы. Выяснилось, что пациенты, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с тромбозом глубоких вен, артериальной гипертензией, ревматизмом. У некоторых начинаются проблемы со сном, мышечные боли и потеря концентрации.

К слову, с понедельника, 17 мая, в Турции начинают смягчать ограничительные меры по коронавирусу. С этого же дня отменяется локдаун, который был введен 28 апреля из-за обострившейся ситуации. Все организации и учреждения приостановили работы, за исключение освобожденных циркуляром МВД. Пока до 1 июня в стране сохранится ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00. По субботам и воскресеньям локдаун будет круглосуточным.