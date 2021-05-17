В Ленобласти возбудили дело по стрельбе в салоне красоты

В Ленобласти возбудили дело по стрельбе в салоне красоты
Затем один из неизвестных выстрелил из оружия, и злоумышленники скрылись с места преступления. Фото: скрин Google.Maps

В полиции Ленобласти возбудили дело по стрельбе в салоне красоты «Цирюльник».

Ранее через службу «112» поступило сообщение, что в салоне красоты «Цирюльник» по адресу Мурино, бульвар Менделеева, д. 8, огнестрельное ранение. Прибывшие на место сотрудники установили, что 15 мая, вечером 0 трое неизвестных в медицинских масках вошли в салон красоты «Цирюльник» и избили администратора салона красоты «Цирюльник».

Затем один из неизвестных выстрелил из оружия, и они скрылись с места происшествия. Помещение салона красоты оборудовано камерами видеонаблюдения, видео запись изъята. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появилось видео избиения семиклассника на детской площадки. Мужчина пояснил, что применил физическую силу, заступаясь за свою дочь, после того как потерпевший подросток задел ее качелями.

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