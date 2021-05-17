Делом об уничтожении витринных окон дома Шведерского займется полиция

Исторические витринные окна в доме Шведерского были заменены незаконно. К такому выводу пришел комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Подрядчику направили предписание об остановке работ. Впрочем, это уже не вернет окна, которые также находились под охраной.

Об этом КГИОП сообщает в понедельник, 17 мая. Специалисты установили, что в доме Шведерского, который был признан объектом культурного наследия, на углу Каменноостровского проспекта и Большой Пушкарской улицы, заменили пять исторических витринных окон первого этажа.

Там установили новые заполнения оконных проемов с рамами из металлического профиля. Исторический рисунок расстекловки никто сохранять не стал.

«Нижняя часть одного из проемов частично заложена, другой проем в нижней части расширен для устройства двери. В настоящее время заполнения проемов укрыты непрозрачной пленкой», — уточнили в КГИОП.

Кроме того, здание покрылось пятнами – рабочие кусками покрасили фасад.

Работы, как выяснилось, проводили без согласования с КГИОП. Ведомства не выдавало и разрешение на производство работ.

Уточняется, что витринные окна первого этажа с историческими дверными проемами отнесены к предмету охраны памятника.

Пользователю здания направили предписание о немедленной приостановке работ. Разбираться в ситуации теперь будет УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга. Комитет уже направил заявление в ведомство.

О замене окон в доме в мае сообщили СМИ. Тогда отмечалось, что администрация Петроградского района запросила у собственника здания документы о разрешении указанных работ, но так и не получила их. В районной администрации не исключили, что будут обращаться в суд.

Ранее Gazeta.SPb рассказала удивительную историю спасения двери дома Шведерского. Двери в доме были демонтированы в конце 2000-х годов. Тогда двери первой парадной были безвозвратно утеряны. Двери второй удалось спасти жителю дома. Мужчина забрал демонтированные полотна и хранил их в своей коммунальной квартире.

После расселения «коммуналки» новый хозяин получил не только жилплощадь, но и дубовые двери. Он созвал совет дома и начал искать пути восстановления двери. В результате в прошлом году был объявлен сбор средств.

Отметим, что сейчас сохранение оригинальных дверных полотен — редкий для Петербурга случай. Gazeta.SPb неоднократно писала о том, как жители Петроградского района борются за такие двери.