На Дунайском проспекте задержали мужчину, поднявшего руку на девушку в ночном клубе

В Петербурге в Московском районе города задержан хулиган, ударивший девушку в ночном клубе. Об этом сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу И Ленинградской области.

В Московском районе Северной столицы 16 мая произошел неприятный инцидент. Там, мужчина в нетрезвом виде, нанес побои девушке в общественном заведении.

Известно, что между гражданином и гражданкой, которые решили отдохнуть в ночном клубе на Дунайском проспекте, произошел конфликт. В результате чего нетрезвый посетитель заведения нанес девушке удар по лицу.

Бдительный персонал клуба сразу заметил драку и молниеносно отреагировал. Сотрудники нажали тревожную кнопку и уже через три минуты, в 3:21 наряд группы задержал хулигана на месте происшествия.

Сообщается, что пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц. В данный момент наряд передал задержанного сотрудникам отдела полиции, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Также Gazeta.SPb писала, что 17-летнему парню порезали горло стаканом в петербургском клубе.