Полиция разбирается: 17-летнему парню порезали горло стаканом в петербургском клубе

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах госпитализации 17-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что второго мая вечером, около 18 часов в полиции Центрального района раздался звонок.

Правоохранителям сообщили, что утром этого же дня из центра Петербурга забрали 17-летнего молодого человека. Парня госпитализировали в тяжёлом состоянии. У него порезана шея.

По предварительной информации, это произошло также второго мая в ночном клубе, где некто порезал парня стаканом.

По данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на площади Победы мужчина порезал отца и сына.