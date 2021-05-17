Началась проверка: на станции «Старый Петергоф» электричка насмерть сбила парня

В Петербурге в Петродворцовом районе началась проверка после того, как человек был травмирован электропоездом. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.
В Петродворцовом районе города проводится проверка. Так, в прошедшие выходные дни в дежурной части транспортной полиции раздался звонок. Правоохранителям сообщили, что на станции «Старый Петергоф» электропоездом, который двигался из Ораниенбаума в Санкт-Петербург, был травмирован молодой человек.
Выяснилось, что пострадавший переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий знак светофора.
Однако машинист заметил парня, он принялся экстренно тормозить и громко сигналить. Несмотря на все старания избежать наезда не вышло. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью и парень скончался на месте.
В данный момент личность пострадавшего устанавливается, а сотрудники транспортной полиции проводят проверку, которая выяснит все обстоятельства случившегося.
Также Gazeta.SPb писала, что началась проверка после того, как в Царском селе электричка врезалась в женщину.