Началась проверка: на станции «Старый Петергоф» электричка насмерть сбила парня

Началась проверка: на станции &#171;Старый Петергоф&#187; электричка насмерть сбила парня
Электричка сбила молодого человека. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге в Петродворцовом районе началась проверка после того, как человек был травмирован электропоездом. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

В Петродворцовом районе города проводится проверка. Так, в прошедшие выходные дни в дежурной части транспортной полиции раздался звонок. Правоохранителям сообщили, что на станции «Старый Петергоф» электропоездом, который двигался из Ораниенбаума в Санкт-Петербург, был травмирован молодой человек.

Выяснилось, что пострадавший переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий знак светофора.

Однако машинист заметил парня, он принялся экстренно тормозить и громко сигналить. Несмотря на все старания избежать наезда не вышло. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью и парень скончался на месте.

В данный момент личность пострадавшего устанавливается, а сотрудники транспортной полиции проводят проверку, которая выяснит все обстоятельства случившегося.

Также Gazeta.SPb писала, что началась проверка после того, как в Царском селе электричка врезалась в женщину.

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