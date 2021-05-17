18 мая федеральная трасса «Кола» будет перекрыта

18 мая федеральная трасса &#171;Кола&#187; будет перекрыта
Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В Ленинградской области 18 мая несколько часов будет перекрыта федеральная трасса Р-21 «Кола». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в связи с разводкой моста через Свирь, 18 мая в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Сообщается, что с 11:10 до 13:10 произведут технологическую разводку моста через реку Свирь. Это будет сделано для того, чтобы провести техническое обслуживание разводных механизмов, Напомним, что мост находится на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

В Управлении сообщают, что движение машин будет полностью закрыто.

Известно, что данный мост является совмещенным, и необходим для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАД между Колтушским и Рябовским шоссе полностью перекроют движение.

"Кола" ленобласть перекрыта дорога


 

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