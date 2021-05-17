Мексика получила новую партию «Спутника V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Мехико из России доставили шестую партию вакцины от коронавируса «Спутник V».

«В международный аэропорт Мехико прибыл рейс AF6720 из Москвы, самолет с вакцинами на борту приземлился в 12.48», — сообщили в лаборатории Birmex в Twitter.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.