Мексика получила новую партию «Спутника V»

В Мехико из России доставили шестую партию вакцины от коронавируса «Спутник V».
«В международный аэропорт Мехико прибыл рейс AF6720 из Москвы, самолет с вакцинами на борту приземлился в 12.48», — сообщили в лаборатории Birmex в Twitter.
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.