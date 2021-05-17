Врач рассказал, на какие болезни указывает звон в ушах

Врач-невролог Александр Евдокимов с рассказал, что звон и шум в ушах — тиннитус — может указывать на серьезные заболевания.

Самая распространенная причина появления этих симптомов — ЛОР-патология.

«Это может быть воспалительное заболевание, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями», — цитирует его «Пятый канал».

Еще это может быть связано с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также сосудистыми заболеваниями атеросклеротического толка и проблемой шейного отдела позвоночника, высказался медик.

Кроме того, шум в ушах может быть следствием приема лекарственных препаратов. По словам врача, шум или звон в ушах может вызвать сахарный диабет.

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