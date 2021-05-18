Авито: в Санкт-Петербурге работники бьюти-индустрии нарасхват

В городе на Неве медианная зарплата составила 45 000 рублей, что на 13% больше, чем зимой. Фото: unsplash.com

В городе на Неве медианная зарплата составила 45 000 рублей, что на 13% больше, чем зимой. Фото: unsplash.com

Перед летом россияне посещают салоны красоты, а сфера бьюти-услуг испытывает бум. В апреле стало на 30% больше вакансий в Санкт-Петербурге в группе профессий “Фитнес, салоны красоты”.

Рост вакансий на 31% зарегистрирован в Северной столице, сообщает Авито. Работа. Это объяснимо, ведь близится сезон отпусков на море, жители чаще обращаются к косметологам, парикмахерам и другим мастерам. И работодатели стремятся удовлетворить растущий спрос. 5% вакансий от всех групп массовых профессий в городе приходится на индустрию красоты. Медианная зарплата составила 45000 рублей.

Конкуренция между соискателями в масштабах страны не увеличилась, а во многих крупных городах и вовсе стала меньше. Впрочем, показатели активности соискателей неравномерны. Судя по картине в разных городах, наблюдается горизонтальная мобильность. Часть работников в области красоты и здоровья накануне летнего сезона едут туда, где теплее, особенно на главный российский курорт. Если в Томске активность кандидатов за последние пару месяцев уменьшилась на 33%, а в Кирове — на 27%, то в Сочи она, наоборот, выросла на 42%.

Рост количества подобных вакансий заметен в Саратове (+46%), Челябинске (+40%), Омске и Ставрополе (по +37% по отношению к февралю 2021).

Москва и Санкт-Петербург традиционно лидируют по медианным зарплатам мастеров. В столице можно зарабатывать в среднем 50 000 рублей в месяц. В городе на Неве медианная зарплата составила 45 000 рублей, что на 13% больше, чем зимой.

Популярность Сочи как места трудоустройства обусловлена еще и тем, что всероссийская здравница занимает третье место по среднему размеру ежемесячной оплаты труда в бьюти-сфере. В Сочи мастера зарабатывают в среднем 35 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 45000 рублей.

“Для профессий в сфере красоты характерна сдельная схема оплаты труда, а значит, во время курортного сезона в Сочи хороший мастер может заработать значительно больше суммы оклада. Кроме того, для этой группы специальностей также характерно быстрое и мобильное трудоустройство, легкая смена географии — салоны красоты, парикмахерские, солярии есть везде. Все это делает часть соискателей в бьюти-сфере легкими на подъем, они готовы временно переезжать в другой регион, если там лучше условия,” — поясняет Дмитрий Пучков, руководитель по развитию Авито Работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кабмин установил День фармацевтического работника.