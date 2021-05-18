В Петербурге пресекли деятельность интернет-магазина, продававшего наркотики

В Петербурге напротив дома 27 по улице Зольная полиция задержала 31-летнего мужчину, в ходе личного досмотра у которого обнаружили и изъяли четыре свертка синего цвета, которые согласно проведенным исследованием является наркотическим средством.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Невскому району, установили, что подозреваемый продавал наркотики с помощью тайников-закладок, используя интернет-магазин, расположенный в теневом секторе сети «Интернет».

Также обнаружили сами тайники-закладки с наркотическими средствами на территории Невского района г. Санкт-Петербурга. Полицейские обнаружили и изъяли семнадцать свертков с веществом. СУ УМВД России по Невскому району возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемого арестовали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали наркосбытчика, у которого изъяли 63 свертка с наркотиками.