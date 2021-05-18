В России за сутки выявили 8 183 случая заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 183 человека.

Об этом стало известно сегодня во вторник, 18 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 4,958 млн человек.

За прошедшие 24 часа выздоровели 8 972 пациента, 364 человека скончались в результате осложнений.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 772 новых зараженных. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 430 человек. Третье место у Подмосковья — 709 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 89 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость COVID в Петербурге перестала идти на спад.