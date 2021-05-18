Клещи покусали уже более 600 жителей Ленобласти

Клещи покусали уже более 600 жителей Ленобласти
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в начала 2021 года клещи успели покусать 667 человек, среди которых 192 ребенка.

Чаще всего паразиты нападали на людей в Гатчинском районе — 91 раз, в Волховском — 88 раз и в Киришсмком — 84 раза. Также клещи активно атаковали во Всеволожском, Тихвинском, Бокситогорском и Кингисеппском районах.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года число пострадавших в этому году сократилось на 32,8%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала симптомы, указывающие на клещевой энцефалит. Согласно мнению специалистов, симптомы данной болезни бывают совершенно разными.

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