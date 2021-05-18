8% россиян признались, что никогда не были в музее

8% россиян признались, что никогда не были в музее
Петербуржцы довольно часто ходят в музеи. Фото: Baltphoto

Чаще всего по музеям ходят жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В России сегодня, 18 мая, празднуется День музеев. В связи с этим ВЦИОМ опубликовал данные опроса, в котором приняли участие жители разных уголков страны – они рассказали, как часто бывают в культурных учреждениях.

Выяснилось, что 46% опрошенных были в последний раз в музее несколько лет назад, а тех, кто был там в течение 2-3 месяцев оказалось только 11%. Нашлись и те, кто никогда не бывал в музеях – их, среди опрошенных, 8%. Больше всего любителей культурных учреждений проживает в Санкт-Петербурге и Москве.

Известно также, что большинство россиян знают о возможности онлайн посещения музея. Только треть услышала о ней впервые.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, куда сходить и что посмотреть в Петербурге в «Ночь музеев».

вциом музей новости СПб опрос


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
8% россиян признались, что никогда не были в музее
В России введут в оборот четвертую вакцину от коронавируса
Суд в Петербурге нашел нарушения в продлении срока ареста вдове рэпера Картрайта
В клинику Института экспериментальной медицины нагрянули с обысками
В Петербурге во время ЧЕ могут ограничить продажу алкоголя в стеклянной таре
Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге перед Евро-2020
Клещи покусали уже более 600 жителей Ленобласти
В Выборге завершают проектирование исторического квартала