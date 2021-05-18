В Петербурге путевки в детские лагеря могут обойтись родителям в 20% стоимости

Путин призвал сделать отдых для детей доступнее, поэтому в стране вводят «федеральный» кешбэк.

В Санкт-Петербурге заявили, что вполне возможно совмещение сразу нескольких программ при возмещении стоимости путевок в детские лагеря. Этот вопрос обсуждали на заседании петербургского правительства сегодня, 18 мая, о чем пишет «Фонтанка».

В городе действует программа, согласно которой родители могут получить 60-процентную компенсацию стоимости путевки. Сейчас будет введена также программа «федерального» кешбэка. В итоге петербуржцам предстоит заплатить всего около 20% от стоимости поездки – это если брать все пороги по максимуму.

Президент России Владимир Путин отмечал, что важно сделать отдых для детей доступным. Ожидается, что уже в мае можно будет вернуть 50% стоимости путевок. На эти цели правительство выделило пять миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МФЦ Петербурга начали принимать заявления на 3 и 4 смены в детские лагеря.