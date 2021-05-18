Путин не сможет уйти в полноценный летний отпуск

Песков заявил, что президент не может отдыхать больше чем несколько дней.

Президент России Владимир Путин не может позволить себе полноценный летний отпуск из-за большого количества дел и обязанностей. Таким наблюдением поделился его пресс-секретарь Дмитрий Песков, о чем сегодня, 18 мая, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что не знает всех планов президента, но даже в таком случае он уверен, что Путин отдохнет максимум несколько дней. Дело в том, что запланировано слишком много дел, так что отдыхать политику некогда.

«Но, как правило, вы знаете, он какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом»,

— сказал Песков.

Он также добавил, что не знает, как именно Путин хочет использовать выходные и куда отправится на этот раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отпуск в Петербурге туристам посоветовали планировать заранее.