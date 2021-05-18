Бизнесмен Евгений Пригожин продолжает критиковать депутатов ЗакСа Петербурга

Бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал позицию депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского по поводу художественного руководителя Театра балета и Академии танца Бориса Эйфмана. Напомним, Вишневский заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить возможного присвоения Эйфману звания почетного гражданина Петербурга.

«Опять пожар в доме Басевича. И не убеждайте меня, что совершенно случайный», — написал сегодня в своем телеграм-канале Борис Вишневский и добавил про «жадную танцевальную империю».

По мнению Евгения Пригожина, Вишневский «хайпует» и «заигрался». Предприниматель назвал Эйфмана гордостью петербуржцев. И отметил, что в случае соответствующего желания балетмейстера подключит к этому вопросу своих юристов.

Напомним, в конце августа прошлого года рабочая группа КГИОП одобрила проект частичного сноса дома Басевича на Большой Пушкарской в Петроградском районе и строительство на его месте апартаментов театра Танца Бориса Эйфмана. Согласованный комитетом эскизный проект предусматривает воссоздание шестого и седьмого этажей, а также сохранение исторического облика дома и устранение существующей аварийности здания. Между тем активисты не хотят, чтобы город лишился исторической постройки и детского сада с собственной зеленой территорией.

Ранее Евгений Пригожин заявлял, что «весь ЗакС надо гнать поганой метлой». По его мнению, необходимо полностью обновить городской парламент, так как конфликт в Петербурге, считает бизнесмен, существует не между губернатором Александром Бегловым и спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, а между депутатами и жителями города. И связано это, отметил Пригожин, с непрозрачностью и бесконтрольностью в области распоряжения десятками миллионов рублей, что возможно благодаря существующим депутатским поправкам, считает бизнесмен.