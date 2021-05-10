Бизнесмен Евгений Пригожин: «Конфликт в Петербурге не между губернатором и спикером ЗакСа, а между депутатами и горожанами»

Бизнесмен Евгений Пригожин продолжает комментировать ситуацию вокруг выборов в Законодательное собрание Петербурга. Так, отвечая на вопрос Neva.Today, какова вероятность, что перед выборами или после в Петербурге появится исполняющий обязанности губернатора, Пригожин отметил, что смена губернатора Петербурга вполне возможна — в 2024 году, после всеобщих выборов, по волеизъявлению народа. До этого вряд ли, считает бизнесмен.

По его мнению, конфликт в Петербурге существует не между губернатором и спикером ЗакСа, а между депутатами и жителями города. Связано это, в частности с тем, что Петербург – один из двух региональных парламентов (всего их 85), где все депутаты получают зарплату, причем далеко не маленькую. Кроме того, существующие депутатские поправки, считает Евгений Пригожин, — это возможность распоряжаться десятками миллиардов рублей, и расходуются они зачастую, по мнению бизнесмена, непрозрачно и бесконтрольно.

Также Пригожин отметил специфичность петербургского законодательства, благодаря которому при корректировках генплана появляется возможность присвоить, по его мнению, до 200 млрд рублей в год.

Как считает предприниматель, «весь ЗакС надо гнать поганой метлой», необходимо полностью обновить городской парламент. «В парламенте должны сидеть люди, которые готовы вместе с исполнительной властью думать о развитии города, а не о собственном обогащении», — заявил Евгений Пригожин.

Напомним, ранее он говорил, что в Петербурге должен быть один хозяин — либо сильный губернатор, либо глава ЗакСа. «На мой взгляд, губернатору надо быть более активным, а ЗакСу перестать распихивать деньги по карманам. А что касается лично Вячеслава Серафимовича (председатель ЗакСа Вячеслав Макаров — прим. ред.), то сразу после Пасхи он показал, что большие яйца могут быть не только у курицы, но и у рода человеческого», — заявил Пригожин.