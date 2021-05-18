В Петербурге два человека пострадали во время грозы

В Петербурге два человека пострадали во время грозы
Возле станции метро «Пионерская» обрушилась крыша «Бургер Кинга». Фото: vk.com/spb_today

Во время грозы в Петербурге из-за падения на них слабозакрепленной конструкции пострадали два человека.

Спасатели совершили 57 выездов во время непогоды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Во время грозы повреждено 14 автомобилей. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.

Вечером 18 мая в Петербурге не на шутку разбушевалась гроза, о которой предупреждало городское управление МЧС. Гром и молнии были видны и слышны во всех районах Северной столицы. На город обрушились ливень, гром и молнии. Во время ливня и грозы возле станции метро «Пионерская» обрушилась крыша «Бургер Кинга». По словам очевидцев, пострадала женщина, которая прикрыла собой маленьких детей. Сообщается также, что пострадал трехлетний ребенок. Пострадавших госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.

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