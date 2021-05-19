В Петербурге ларьки и рекламные конструкции у метро отмоют и очистят

Вице-губернатор Николай Бондаренко поручил произвести уборку рекламных конструкций и нестационарных объектов торговли.

Точки, находящиеся у станций метрополитена будут приведены в порядок. Об этом сообщается в пресс-службе Смольного.

Результатом выездного совещания по маршрутам ПМЭФ стала дача поручений органам власти и организациям, занимающихся содержанием жилого и нежилого фонда, улично-дорожной сети и других объектов инфраструктуры.

Известно, что все ларьки и рекламные конструкции необходимо отмыть и очистить от граффити или незаконной рекламы.

Николай Бондаренко отмечает, что данные мероприятия будут организованы во всех районах Северной столицы.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в административном центре Ленинградкой области Тихвин организовывают контейнеры, которые установят для сбора стекла и пластика.