Тихвин примкнул к проекту по раздельному сбору отходов

В административном центре Ленинградкой области Тихвин организовывают контейнеры, которые установят для сбора стекла и пластика. Об этом сообщает «lentv24.ru».

Известно, что собранные отходы будут отправляться на переработку.

В Ленобласти Тихвин 17 мая официально примкнул к проекту по раздельному сбору отходов. Город обзавелся первыми контейнерами предназначенными для стекла и пластика. Сегодня же будут поставлены баки еще на четырех городских площадках.

Отмечается, что к концу недели возникнет девять таких площадок.

Стоит напомнить, что раздельный сбор мусора побережет деньги жителей Ленобласти за коммунальные платежи. В общей сложности, более чем на 120 площадках в конце первого летнего месяца появятся точки для раздельного сбора мусора.

На контейнерах же указано, какие типы отходов туда можно выбрасывать. Мусор будут вывозить еженедельно и спрессовывать на полигоне, который находиться в восьми километрах от Тихвина. Дальнейшей же отходов точкой станет Петербург, где мусор будут перерабатывать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за апрель высадили свыше пяти тысяч деревьев.