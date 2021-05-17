Тихвин примкнул к проекту по раздельному сбору отходов

Тихвин примкнул к проекту по раздельному сбору отходов
Тихвин присоединился к проекту по раздельному сбору отходов. Фото: pixabay

В административном центре Ленинградкой области Тихвин организовывают контейнеры, которые установят для сбора стекла и пластика. Об этом сообщает «lentv24.ru».

Известно, что собранные отходы будут отправляться на переработку.

В Ленобласти Тихвин 17 мая официально примкнул к проекту по раздельному сбору отходов. Город обзавелся первыми контейнерами предназначенными для стекла и пластика. Сегодня же будут поставлены баки еще на четырех городских площадках.

Отмечается, что к концу недели возникнет девять таких площадок.

Стоит напомнить, что раздельный сбор мусора побережет деньги жителей Ленобласти за коммунальные платежи. В общей сложности, более чем на 120 площадках в конце первого летнего месяца появятся точки для раздельного сбора мусора.

На контейнерах же указано, какие типы отходов туда можно выбрасывать. Мусор будут вывозить еженедельно и спрессовывать на полигоне, который находиться в восьми километрах от Тихвина. Дальнейшей же отходов точкой станет Петербург, где мусор будут перерабатывать.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за апрель высадили свыше пяти тысяч деревьев.

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