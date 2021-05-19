В России за сутки коронавирус подхватили 7 920 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 7 920 человек.

Об этом стало известно сегодня в среду, 19 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, в 15,3% случаев болезнь проходит без клинических проявлений. Общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 4 965 676 человек.

За прошедшие 24 часа побороть болезнь смог 9 561 пациент, 390 человек скончались в результате осложнений.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 784 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 096 человек. Третье место у Подмосковья — 697 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 88 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проявление сезонной аллергии в период цветения весной и летом легко перепутать COVID-19 из-за схожести симптомов.