Участник Евровидения от Исландии заразился коронавирусом

Артист не сможет очно выступить, поэтому на конкурсе будет показано видео.

Участник Евровидения от Исландии из группы Daði og Gagnamagnið получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе конкурса.

В связи с болезнью группа не сможет очно участвовать в конкурсе. Вместо этого будет показано видео с репетиции, записанное 13 мая. Тем временем исландская делегация останется на карантине, чтобы не допустить распространения коронавируса.

«Сегодня (в среду, 19 мая) член исландской группы Daði og Gagnamagnið также получил положительный результат теста на COVID-19. Остальные члены делегации вновь получили отрицательный результат»,

— говорится в пресс-релизе.

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