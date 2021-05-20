В Ленобласти в четверг ожидаются до +30 градусов и грозы

В Ленобласти пройдут ливни с грозами. Фото: pixabay

В Ленобласти пройдут ливни с грозами. Фото: pixabay

В четверг, 20 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни, гроза и град.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +11…+16 градусов. Днем на западе региона столбики термометров покажут +15… +20 (местами до +23), а на востоке — от +21 до +26 (местами до +30).

Порывы ветра будут развиваться до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление днем немного понизится.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал петербуржцев, когда рассказал, что ждать жаркое лето не приходится.

Также Gazeta.Spb писала, что в некоторых регионах России на этой неделе воздух прогреется до 36 градусов.