В Ленобласти еще 88 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 88 человек заразились коронавирусом
При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано еще 88 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 20 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено 44 247 случаев заболевания. При этом выздоровели 40 970 пациентов.

Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от коронавируса в Северной столице умерло 38 человек.

Также gazeta.spb.ru писала, что в одном из прививочных центров в Германии произошел случай: медсестра подменила вакцину от коронавируса на физраствор. Его вкололи шести пациентам.

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В Ленобласти еще 88 человек заразились коронавирусом
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