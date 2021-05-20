На Ленинском прорыв трубы: очевидцы запечатлели огромный фонтан

Фонтан бьет из-под земли и пугает проезжающих мимо автомобилистов.

На Ленинском проспекте сегодня, 20 мая, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от магазина «Максидом». Там по непонятной причине прорвало трубу, поэтому из-под земли забил высоченный фонтан. По предварительным данным, льется холодная вода, так что остается надеяться, что никто не пострадает.

«Всё в порядке, в этом районе сейчас идут проверки теплосетей, по домам в округе объявления висят, так что прорыв — это хорошо, проверят, залатают и всё будет хорошо»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов заметили огромную лужу из-за прорыва трубы.