В Петербурге полный цикл вакцинации от коронавируса завершили почти 540 тысяч человек

В Петербурге полный цикл вакцинации от коронавируса завершили почти 540 тысяч человек
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Прививку на данный момент сделали более 638 тысяч горожан.

В Санкт-Петербурге с начала массовой вакцинации от коронавируса полный цикл завершили 539 209 человек. Всего вакцинировано более 638 тысяч горожан. Об этом 20 мая говорится в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Известно, что за прошедшие сутки первую прививку сделали 6040 человек, а вторую – 6035. Всего в городе есть около 100 тысяч комплектов вакцин. Запас препаратов в городе – 168 тысяч комплектов доз, так что должно хватить на всех желающих.

Врачи призывают горожан активнее прививаться, так как только формирование коллективного иммунитета позволит приостановить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются коронавиурсом.

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